Президент Аргентины в Instagram разыграл свою последнюю зарплату законодателя

Хавьер Милей провел розыгрыш последней своей зарплаты в должности народного депутата.

Источник фото: Associated Press

Президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу провел розыгрыш последней своей зарплаты, полученной как аргентинский законодатель до принятия присяги в начале этого месяца в качестве народного депутата, - сообщает Associated Press.

Во время прямой трансляции в Instagram Милей продемонстрировал свой кабинет и выставил на показ свои атрибуты как президента. Трансляция включала последний розыгрыш месячной зарплаты Мили, которую он получал как народный депутат - 2,1 миллиона аргентинских песо, что составляет около 2500 долларов.

"Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу", - в шутку сказал Милей.

По словам нотариуса, который отслеживал процесс розыгрыша в офисе президента Casa Rosada, победительницей розыгрыша стала женщина по имени Вероника Гомес.

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