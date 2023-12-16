Президент Аргентини в Instagram розіграв свою останню зарплату законодавця

Хав'єр Мілей провів розіграш останньої своєї зарплати на посаді народного депутата.

Джерело фото: Associated Press

Президент Аргентини Хав’єр Мілей у п’ятницю провів розіграш останньої своєї зарплати, отриманої як аргентинський законодавець до складання присяги на початку цього місяця як народного депутата, – повідомляє Associated Press.

Під час прямої трансляції в Instagram Мілей продемонстрував свій кабінет та виставив на показ свої атрибути як президента. Трансляція включала останнє розіграш місячної зарплати Мілі, яку він отримував як народний депутат — 2,1 мільйона аргентинських песо, що становить близько 2500 доларів.

«Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу», – у жартома сказав Мілей.

За словами нотаріуса, який відслідковував процес розіграшу в офісі президента Casa Rosada, переможницею розіграшу стала жінка на ім'я Вероніка Гомес.

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