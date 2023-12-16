Мобілізація в пріоритеті: Умєров закликав місцеву владу до сприяння в проєкті рекрутингу

Міністр оборони Рустем Умєров назвав три ключові напрямки у роботі з місцевими органами влади.

Джерело фото: Міноборони України

Міністр оборони Рустем Умєров приймав участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося за участі Президента України, Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра, Голови Офісу Президента, урядових посадовців, депутатів, керівників органів місцевого самоврядування. Про це повідомило Міноборони України.

Під час засідання Рустем Умєров сформулював основні напрями співпраці з місцевими органами влади, зазначивши, що органи місцевого самоврядування можуть допомогти залучити більше фахівців до Збройних Сил через проєкт рекрутингу.

«Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», – сказав міністр.

Крім того, він зосередив увагу на будівництві фортифікаційних споруд. Адже, як наголосив Умеров, – «це про захист нашої країни», додаючи: «маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені».

Також Рустем Умєров підкреслив загрозу інформаційного простору, оскільки ворог прагне посіяти сумніви щодо відсутності підтримки України від партнерів.

«Хочу додати про загрозу в інформаційному просторі: Ворог активно працює над дискредитацією України – назовні та всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни», - закликав Рустем Умєров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.