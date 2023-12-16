Мобилизация в приоритете: Умеров призвал местные власти к содействию в проекте рекрутинга

Министр обороны Рустем Умеров назвал три ключевых направления в работе с местными органами власти.

Источник фото: Минобороны Украины

Министр обороны Рустем Умеров принимал участие в заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось при участии Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Премьер-министра, Главы Офиса Президента, правительственных чиновников, депутатов, руководителей органов местного самоуправления. Об этом сообщило Минобороны Украины.

Во время заседания Рустем Умеров сформулировал основные направления сотрудничества с местными органами власти, отметив, что органы местного самоуправления могут помочь привлечь больше специалистов в Вооруженные Силы через проект рекрутинга.

"Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе", - сказал министр.

Кроме того, он сосредоточил внимание на строительстве фортификационных сооружений. Ведь, как отметил Умеров, - "это о защите нашей страны", добавляя: "должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены".

Также Рустем Умеров подчеркнул угрозу информационного пространства, поскольку враг стремится посеять сомнения относительно отсутствия поддержки Украины от партнеров.

"Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: Враг активно работает над дискредитацией Украины - снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, будто Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", - призвал Рустем Умеров.

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