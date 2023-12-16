Укрзалізниця запустила сервіс замовлення квитків для військових на критичні маршрути

Сервіс доступний на 17 найпопулярніших серед військовослужбовців поїздів.

Джерело фото: УНІАН

Укрзалізниця представила новий сервіс для замовлення квитків військовослужбовцям, який дозволяє їм придбати проїзний документ навіть у тих випадках, коли квитки вже розпродані, – повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Військовослужбовці можуть резервувати квитки онлайн за посиланням.

Для цього необхідно подати заявку на порталі не менше, ніж за 6 годин до часу відправлення поїзда, а також оплатити квиток у касі не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Сервіс спецзамовлення квитків доступний для 17 найпопулярніших поїздів серед військовослужбовців. Це стосується маршрутів до міст, що перебувають у безпосередній близькості до зон бойових дій, а також поїздок у зворотному напрямку.

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