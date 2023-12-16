Как военному получить направление в учреждение здравоохранения ВСУ: объяснение

В случае травмирования или болезни в первую очередь сообщается об этом командир либо медик взвода.

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Пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины сообщила о процедурах и порядке действий в случае травмы или заболевания военнослужащих при исполнении служебных обязанностей.

В случае получения травмы или заболевания во время военной службы, самое важное - сразу сообщить об этом своему непосредственному командиру или медику взвода. Это позволит должным образом организовать медицинскую помощь.

Для проведения медицинского осмотра следует обратиться в медпункт воинской части и устно сообщить об этом командиру. Там тебе будет оказана необходимая медицинская помощь. Если лечение требует большей продолжительности или дополнительных обследований, начмед может выдать соответствующие рекомендации.

В случае необходимости лечения в стационаре или дополнительных обследований, командир воинской части может предоставить направление для получения медицинской помощи за пределами воинской части.

Важной является фиксация каждого обращения за медицинской помощью в военных учетных журналах, что является важным для установления связи травмы или заболевания с военной службой. Записи в журналах также могут быть ключевыми при дальнейшей медицинской экспертизе.

Руководство воинской части обязано выполнять рекомендации начмеда по освобождению от исполнения обязанностей, если такие указания предоставлены в результате медицинского осмотра.

Окончательное решение о лечении, операции или назначении ВВК принимается по результатам медицинского осмотра и в соответствии с уставом внутренней службы Вооруженных сил Украины.

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