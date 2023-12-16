Военным Литвы запретят поездки в рф и Беларусь

За исключением служебных поездок.

Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающему профессиональным военным Литовской армии выезжать в недружественные страны, если такие поездки не являются служебными. Об этом сообщает Delfi.

Как пояснил бывший командующий армией, представитель правящих консерваторов Арвидас Поцюс, некоторые военные имеют разрешения на работу с секретной или сверхсекретной информацией, поэтому их выезд на данные территории представляет потенциальную опасность.

Далее правительство должно утвердить список стран или территорий, въезд на которые военным будет запрещен.

В начале декабря МИД Литвы заявил, что имеет предварительный список таких стран. В него входят россия и оккупированный ею Крым, а также Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Приднестровский регион Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия, Абхазия и Южная Осетия.

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