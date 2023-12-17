На Волині чоловік відмовився від повістки через загибель племінника на фронті

Суд призначив покарання чоловіку, який відмовився брати повістку.

На Волині чоловік відмовився від повістки, пояснивши це смертю племінника під час бойових дій. Про це пише volynnews.com.

Зазначається, що він категорично відмовився від отримання повістки та наступного дня не прибув на пункт збору для відправлення до військової частини у складі команди.

Військово-лікарська комісія визнала його придатним для проходження служби.

Чоловік свою вину визнав та пояснив, що ухилився від призову, бо злякався і дуже шкодує про скоєне.

Суд призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі, замінивши на рік та шість місяців умовного терміну.

Нагадаємо, що у Львові суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

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