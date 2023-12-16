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  1. Общество

В чем встречать Новый год 2024: советы украинского дизайнера

22:31, 16 декабря 2023
Две недели осталось до Нового 2024 года, символом которого будет Зеленый Деревянный Дракон.
В чем встречать Новый год 2024: советы украинского дизайнера
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Осталось две недели до Нового 2024 года. Многие уже начали планировать новогоднее меню и подыскивать наряды для вечеринок или семейных застолий. Напомним, что 2024 год – это год Зеленого Деревянного Дракона и год большой надежды на изменения к лучшему. Известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько практических советов по наряду на Новый год.

Андре Тан рекомендует обратить внимание на одежду в следующих цветах:

Черный – это универсальный цвет, который подходит к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.

Красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.

Зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).

Золотой – цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но лучше использовать его как акцент.

Перья – один из любимых элементов Дракона, поэтому в новогоднем ансамбле оно будет очень кстати. Кроме того, подчеркивает дизайнер, перья любому образу придают роскоши и статусности.

По словам Андре Тана, пайетки напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их владельца равнодушным. К тому же они помогают придать любому наряду яркости и блеска.

Рождественский роскошный образ будет неполным без ярких аксессуаров. Тан рекомендует выбирать массивные и броские кольца, браслеты, колье. Они привлекут внимание хозяина 2024 года, и он будет к вам благосклонен.

Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшером-образом. Поэтому чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.

Ранее мы писали, что новогоднее меню обойдется семье из 4 человек примерно в 2879 гривен.

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