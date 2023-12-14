Новогодний стол подорожал: сколько будут стоить Оливье, селедка под шубой и другие традиционные блюда

Праздничное меню обойдется семье из 4 человек примерно в 2879 гривен.

В этом году новогодний стол с традиционными блюдами, шампанским, конфетами и фруктами обойдется украинцам дороже прошлогоднего. А именно на 8,4%, отмечают в центре Института аграрной экономики.

Любимый праздничный салат Оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн – на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали:

колбаса – 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10% в зависимости от производителя),

соленые огурцы – 38 грн за 200 г (+9,2%),

180 г майонеза – 22,90 грн (+6,9% в зависимости от марки).

На картофель цена в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 75,9%, но за 5 шт. (840 г) нужно заплатить 11,68 грн.

Цена зеленого горошка осталась на уровне прошлого года – 45 грн за 0,5 кг.

На остальные составляющие салата цены стали меньше:

шесть штук яиц стоят 34,56 грн (уменьшение цены на 22,2%),

две морковки (380 г) – 3,33 грн (на 55,3%),

две луковицы (230 г) – 2,99 грн (на 54,4%).

В связи с уменьшением цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%) Селедка под шубой (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года – 133,08 грн. Дороже всего будет стоить филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 22,90 грн, 2 картофелины (280 г) – 3,89 грн, 1 свекла (250 г) – 2,48 грн, 1 луковица (170 г) – 2,14 грн, 1 морковь (190 г) – 1,67 грн.

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы Салями будет стоить 270 грн (на 8% больше против цен 2023 года), подчеревок копченый - 247 грн (+4,2%), биток из свинины свежий - 260 грн (+4%). Мясо птицы по состоянию на конец 2023 года остается самым дешевым среди остальных видов мяса. За один килограмм филе куриного свежего придется заплатить в среднем 159 грн (рост цены на 18,3%). В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 170,20 грн (рост стоимости на 0,8%). За 2 кг мандаринов заплатим 100 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем 59 грн, 1 лимон (200 г) – 11,20 грн.

Шоколадные конфеты – в среднем 200 грн за 1 кг (+8,1%).

Бутылка шампанского Артемівське (0,75 л) обойдется в 179 грн. Чуть больше – 210 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди Шабо 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 27,9% и 0,5%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 грн. За 2 л сока Садочок придется заплатить 59,60 грн, за воду Моршинская (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду Живчик (2 л) – 39,80 грн. Сладкие напитки выросли в цене соответственно на 19,2 и 17,8%.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 525 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (120 г) обойдется в среднем в 280 грн, а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн.