Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли участие прокуроров в судебных заседаниях по делам о наказании водителей за пьяное вождение, - ЕСПЧ вынес новое решение

Европейский суд по правам человека указал, что отсутствие прокурора при апелляционном пересмотре судом постановления о привлечении водителя к ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса об админправонарушениях, при соблюдении критериев беспристрастности суда, не нарушает Конвенцию.

Закон о доплатах военнослужащим и полицейским «завис» в парламенте, - Большая Палата ВС рассмотрела дело

Как подчеркнули судьи Большой Палаты Верховного Суда в деле о законе о дополнительном вознаграждении военнослужащим, осуществляя законотворческую деятельность, Верховная Рада не выполняет властных управленческих функций как в целом, так и в отношении определенного лица, поэтому это не может быть предметом обжалования в суде.

Активисты призвали Президента вернуть прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей

Активисты требуют от Президента отменить как основание для закрытия уголовного дела истечение сроков следствия после подозрения, а также предоставить полномочия прокурорам продлевать срок расследования.

Вакансий для конкурса на должности судей апелляционных судов стало больше – ВККС

Общее количество вакантных должностей, на которые будет проведен конкурс, достигло 550 вакансий.

9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по критериям вступления в ЕС для стран-кандидатов

В приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

  1. В Украине

Новогодний стол подорожал: сколько будут стоить Оливье, селедка под шубой и другие традиционные блюда

23:59, 14 декабря 2023
Праздничное меню обойдется семье из 4 человек примерно в 2879 гривен.
Новогодний стол подорожал: сколько будут стоить Оливье, селедка под шубой и другие традиционные блюда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В этом году новогодний стол с традиционными блюдами, шампанским, конфетами и фруктами обойдется украинцам дороже прошлогоднего. А именно на 8,4%, отмечают в центре Института аграрной экономики.

Любимый праздничный салат Оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн – на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали:

  • колбаса – 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10% в зависимости от производителя),
  • соленые огурцы – 38 грн за 200 г (+9,2%),
  • 180 г майонеза – 22,90 грн (+6,9% в зависимости от марки).

На картофель цена в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 75,9%, но за 5 шт. (840 г) нужно заплатить 11,68 грн.

Цена зеленого горошка осталась на уровне прошлого года – 45 грн за 0,5 кг.

На остальные составляющие салата цены стали меньше:

шесть штук яиц стоят 34,56 грн (уменьшение цены на 22,2%),

две морковки (380 г) – 3,33 грн (на 55,3%),

две луковицы (230 г) – 2,99 грн (на 54,4%).

В связи с уменьшением цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%) Селедка под шубой (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года – 133,08 грн. Дороже всего будет стоить филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 22,90 грн, 2 картофелины (280 г) – 3,89 грн, 1 свекла (250 г) – 2,48 грн, 1 луковица (170 г) – 2,14 грн, 1 морковь (190 г) – 1,67 грн.

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы Салями будет стоить 270 грн (на 8% больше против цен 2023 года), подчеревок копченый - 247 грн (+4,2%), биток из свинины свежий - 260 грн (+4%). Мясо птицы по состоянию на конец 2023 года остается самым дешевым среди остальных видов мяса. За один килограмм филе куриного свежего придется заплатить в среднем 159 грн (рост цены на 18,3%). В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 170,20 грн (рост стоимости на 0,8%). За 2 кг мандаринов заплатим 100 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем 59 грн, 1 лимон (200 г) – 11,20 грн.

Шоколадные конфеты – в среднем 200 грн за 1 кг (+8,1%).

Бутылка шампанского Артемівське (0,75 л) обойдется в 179 грн. Чуть больше – 210 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди Шабо 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 27,9% и 0,5%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 грн. За 2 л сока Садочок придется заплатить 59,60 грн, за воду Моршинская (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду Живчик (2 л) – 39,80 грн. Сладкие напитки выросли в цене соответственно на 19,2 и 17,8%.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 525 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (120 г) обойдется в среднем в 280 грн, а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Головатий
    Андрій Головатий
    суддя Миколаївського районного суду Львівської області
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області
  • Іван Стан
    Іван Стан
    суддя Закарпатського апеляційного суду