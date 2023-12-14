Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли участие прокуроров в судебных заседаниях по делам о наказании водителей за пьяное вождение, - ЕСПЧ вынес новое решение

Европейский суд по правам человека указал, что отсутствие прокурора при апелляционном пересмотре судом постановления о привлечении водителя к ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса об админправонарушениях, при соблюдении критериев беспристрастности суда, не нарушает Конвенцию.

Закон о доплатах военнослужащим и полицейским «завис» в парламенте, - Большая Палата ВС рассмотрела дело

Как подчеркнули судьи Большой Палаты Верховного Суда в деле о законе о дополнительном вознаграждении военнослужащим, осуществляя законотворческую деятельность, Верховная Рада не выполняет властных управленческих функций как в целом, так и в отношении определенного лица, поэтому это не может быть предметом обжалования в суде.

Активисты призвали Президента вернуть прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей

Активисты требуют от Президента отменить как основание для закрытия уголовного дела истечение сроков следствия после подозрения, а также предоставить полномочия прокурорам продлевать срок расследования.

Вакансий для конкурса на должности судей апелляционных судов стало больше – ВККС

Общее количество вакантных должностей, на которые будет проведен конкурс, достигло 550 вакансий.

9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по критериям вступления в ЕС для стран-кандидатов

В приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

  1. В мире

В Польше снова стало больше украинских беженцев

23:41, 14 декабря 2023
В октябре численность украинских беженцев в Польше достигла показателя в 957 000 человек.
В Польше снова стало больше украинских беженцев
Фото: minfin.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В последние недели поток беженцев из Украины в Польшу снова начал расти, передает портал Минфин со ссылкой на аналитиков Миграционной платформы EWL.

Отмечается, что в конце октября этого года численность украинских беженцев в Польше достигла 957 000 человек, тогда как в конце сентября она была на 2 тысячи меньше. Таким образом, в Польше впервые с весны этого года вновь зафиксировано увеличение количества украинцев.

В марте 2023 года в Польше находились 995 тысяч человек. Однако с апреля наблюдалось постоянное уменьшение количества проживающих в стране украинцев. Эта тенденция внезапно поменялась в октябре.

Аналитики связывают это по двум основным причинам:

восстановлением атак на энергоструктуру Украины, повышающих риск остаться на зиму без света и тепла;

сезонным ростом вакансий в экономике Польши.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Головатий
    Андрій Головатий
    суддя Миколаївського районного суду Львівської області
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області
  • Іван Стан
    Іван Стан
    суддя Закарпатського апеляційного суду