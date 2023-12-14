В Польше снова стало больше украинских беженцев

В октябре численность украинских беженцев в Польше достигла показателя в 957 000 человек.

Фото: minfin.com.ua

В последние недели поток беженцев из Украины в Польшу снова начал расти, передает портал Минфин со ссылкой на аналитиков Миграционной платформы EWL.

Отмечается, что в конце октября этого года численность украинских беженцев в Польше достигла 957 000 человек, тогда как в конце сентября она была на 2 тысячи меньше. Таким образом, в Польше впервые с весны этого года вновь зафиксировано увеличение количества украинцев.

В марте 2023 года в Польше находились 995 тысяч человек. Однако с апреля наблюдалось постоянное уменьшение количества проживающих в стране украинцев. Эта тенденция внезапно поменялась в октябре.

Аналитики связывают это по двум основным причинам:

восстановлением атак на энергоструктуру Украины, повышающих риск остаться на зиму без света и тепла;

сезонным ростом вакансий в экономике Польши.

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