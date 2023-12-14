У Польщі знову побільшало українських біженців

У жовтні чисельність українських біженців у Польщі сягнула показника в 957 000 осіб.

Фото: minfin.com.ua

У останні тижні потік біженців з України до Польщі знову почав зростати, передає портал Мінфін з посиланням аналітиків Міграційної платформи EWL.

Зазначається, що наприкінці жовтня цього року чисельність українських біженців у Польщі сягнула 957 000 осіб, тоді як наприкінці вересня вона була на 2 тисяч осіб менша. Таким чином, у Польщі, вперше з весни цього року, знову зафіксовано збільшення кількості українців.

У березні 2023 року в Польщі перебувало 995 тисяч осіб. Проте з квітня спостерігалося постійне зменшення кількості українців, які проживають у країні. Ця тенденція раптово змінилася в жовтні.

Аналітики пов'язують це з двома основними причинами:

відновленням атак на енергоструктуру України, які підвищують ризик залишитися на зиму без світла і тепла;

сезонним збільшенням вакансій в економіці Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.