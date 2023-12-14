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Новорічний стіл подорожчав: скільки коштуватимуть Олів’є, оселедець під шубою та інші традиційні страви

23:59, 14 грудня 2023
Святкове меню обійдеться родині з 4 людей приблизно у 2879 гривень.
Новорічний стіл подорожчав: скільки коштуватимуть Олів’є, оселедець під шубою та інші традиційні страви
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Цього року новорічний стіл із традиційними стравами, шампанським, цукерками та фруктами обійдеться українцям дорожче, ніж минулого року. А саме на 8,4%, зазначають у центрі Інституту аграрної економіки.

Улюблений святковий салат Олів’є (3 кг продуктів традиційної рецептури) коштуватимк 285,46 грн - на 1,3% більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали:

  • ковбаса - 127 грн за 0,5 кг (зростання цін на 10% в залежності від виробника),
  • солоні огірки - 38 грн за 200 г (+9,2%),
  • 180 г майонезу - 22,90 грн (+6,9% в залежності від марки).

На картоплю ціна в цьому році зросла порівняно з минулим роком на 75,9%, але за 5 шт. (840 г) потрібно заплатити тільки 11,68 грн.

Ціна зеленого горошку залишилася на рівні минулого року - 45 грн за 0,5 кг.

На решту складових салату ціни стали менше:

  • шість штук яєць коштують 34,56 грн (зменшення ціни на 22,2%),
  • дві морквини (380 г) - 3,33 грн (на 55,3%), 
  • дві цибулини (230 г) - 2,99 грн (на 54,4%).

У зв'язку зі зменшенням цін на цибулю, моркву і буряк (-4,8%) Оселедець під шубою (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року - 133,08 грн.

Найдорожче буде коштувати філе оселедця - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 22,90 грн, 2 картоплини (280 г) - 3,89 грн, 1 буряк (250 г) - 2,48 грн, 1 цибулина (170 г) - 2,14 грн, 1 морквина (190 г) - 1,67 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4%. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси Салямі коштуватиме 270 грн (на 8% більше проти цін 2023 року), підчеревини копченої - 247 грн (+4,2%), биток зі свинини свіжий - 260 грн (+4%). М’ясо птиці станом на кінець 2023 року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За один кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 159 грн (зростання ціни на 18,3%). Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 170,20 грн (зростання вартості на 0,8%). За 2 кг мандаринів заплатимо 100 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 59 грн, 1 лимон (200 г) - 11,20 грн. 

Шоколадні цукерки - в середньому 200 грн за 1 кг (+8,1%).

Пляшка шампанського Артемівське (0,75 л) обійдеться у 179 грн. Трохи більше - 210 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді Шабо 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 27,9% і 0,5%.

Безалкогольні напої обійдуться у 119,72 грн. За 2 л соку Садочок доведеться заплатити 59,60 грн, за воду Моршинська (1,5 л) - 20,32 грн, за солодку воду Живчик (2 л) - 39,80 грн. Солодкі напої зросли в ціні, відповідно, на 19,2 і 17,8%.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 525 грн. В залежності від виробника баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в середньому у 280 грн, а 200 г червоної риби - у 245 грн. Вартість новорічного столу з делікатесами складе 3404,15 грн.

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