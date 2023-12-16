Китай усиливает борьбу с IPhone, - СМИ

В Китае работники государственных компаний, а также поддерживаемых правительством страны все чаще вынуждены покидать дома свои айфоны. Это связано с рекомендациями правительства или руководства предприятия, пишет Bloomberg.
Отмечается, что Китай пытается снизить влияние иностранных устройств и склонить сотрудников переходить на государственные аналоги.
По данным издания, за последние несколько месяцев как минимум в восьми провинциях Китая сотрудникам было предписано переходить на отечественные бренды.
Как пишет Reuters, еще в сентябре минимум в трех министерствах в Китае было велено не использовать iPhone.
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