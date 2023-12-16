Китай усиливает борьбу с IPhone, - СМИ

Сотрудники государственных компаний вынуждены оставлять дома IPhone, поскольку власти требуют пользоваться отечественной техникой.

В Китае работники государственных компаний, а также поддерживаемых правительством страны все чаще вынуждены покидать дома свои айфоны. Это связано с рекомендациями правительства или руководства предприятия, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Китай пытается снизить влияние иностранных устройств и склонить сотрудников переходить на государственные аналоги.

По данным издания, за последние несколько месяцев как минимум в восьми провинциях Китая сотрудникам было предписано переходить на отечественные бренды.

Как пишет Reuters, еще в сентябре минимум в трех министерствах в Китае было велено не использовать iPhone.

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