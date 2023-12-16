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  1. В Україні

Ексначальницю військової частини у Криму судитимуть за держзраду та дезертирство

23:29, 16 грудня 2023
Вона відмовилася нести службу у ЗСУ та перейшла на бік ворога.
Ексначальницю військової частини у Криму судитимуть за держзраду та дезертирство
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До суду направлено обвинувальний акт стосовно ексначальниці інформаційно-аналітичної групи військової частини ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як встановило слідство, у 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя старший лейтенант не з’явилася на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України.

Зрадивши військовій присязі, вона відмовилася нести службу у Збройних Силах України та перейшла на бік ворога.

Надалі жінка уклала контракт про проходження військової служби у військовій частині 12676 зс рф, яка наразі бере активну участь у збройній агресії проти України.

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