Ексначальницю військової частини у Криму судитимуть за держзраду та дезертирство

Вона відмовилася нести службу у ЗСУ та перейшла на бік ворога.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно ексначальниці інформаційно-аналітичної групи військової частини ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як встановило слідство, у 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя старший лейтенант не з’явилася на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України.

Зрадивши військовій присязі, вона відмовилася нести службу у Збройних Силах України та перейшла на бік ворога.

Надалі жінка уклала контракт про проходження військової служби у військовій частині 12676 зс рф, яка наразі бере активну участь у збройній агресії проти України.

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