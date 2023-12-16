Українців попереджають про активізацію фейкових Телеграм-каналів військових бригад та батальйонів

Ворог використовує фейкові Телеграм-канали для збору інформації.

Джерело фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації повідомив про активізацію створення фейкових Телеграм-каналів, які намагаються виглядати як представники українських бригад і батальйонів. За їхнім описом, ці канали створено заявно для збору інформації щодо порушень та злочинів у командуванні.

Однак, за даними Центру, такі канали є фейковими та насправді їх створили російські користувачі з метою поширення фейкових повідомлень та наративів. Їхньою основною метою є дискредитація як військового командування, так і самого особового складу бригад і батальйонів.

Важливо зазначити, що такі фейкові канали також використовуються ворожою розвідкою для збору інформації, використовуючи прийоми зворотного зв'язку.

Центр протидії дезінформації закликає громадян не переходити на подібні канали та покладатися лише на перевірені та підтверджені джерела інформації для отримання достовірних даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.