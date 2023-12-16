Киевляне смогут получать оповещения об отключении света: как настроить функцию

"Киев Цифровой" запустил оповещения об отключении электроэнергии и об изменениях в графике.

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В Киеве появилась возможность получать оповещения об отключении электроэнергии с помощью приложения "Киев Цифровой". Жители столицы могут получить информацию о плановых или экстренных отключениях света, а также о завершении и изменениях в графике таких мероприятий для своей группы.

Компания ДТЭК сообщила об этой новой возможности в приложении. Пока оповещения касаются только экстренных и стабилизационных отключений. Однако в будущем планируется начать отправку информации о плановых работах и авариях в электросетях.

Для получения уведомлений на смартфоне необходимо:

Обновить приложение "Киев Цифровой" на iOS или Android и открыть его.

Выбрать раздел "Коммунальные услуги" и перейти в раздел "ДТЭК Свет".

Добавить адрес, если он не сохранился автоматически.

Получать оповещения и просматривать актуальный график отключений в любое удобное время.

Пользователи также смогут настроить режим получения уведомлений круглосуточно или включить режим "Не беспокоить ночью".

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