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Верховний Суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру

19:45, 16 грудня 2023
Питання про забудову Протасового Яру неможливо переглянути в українських судах.
Верховний Суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру
Джерело фото: Kyivmaps
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Верховний Суд ухвалив рішення остаточно заборонити будівництва в Протасовому Яру, скасувавши раніше прийняте рішення Київської ради, яке дозволяло змінити призначення землі на території для житлової та громадської забудови. Цю інформацію оприлюднила ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

Ухвалене рішення Верховного Суду підтвердило позицію нижчих судових інстанцій, які визнали незаконним перенесення ділянки у Протасовому Яру з категорії зелених насаджень на територію для будівництва. Зазначалося, що такий крок суперечив громадським інтересам, адже не проводилися відповідні громадські слухання та це перешкоджало загальному інтересові громади.

Також було відзначено, що дана територія є частиною Центрального історичного ареалу міста Києва та зони охоронюваного ландшафту. З цього приводу, згідно з висновками захисників Протасового Яру, міська рада не мала права дозволяти будівництво на цій території.

Верховний Суд не переглядав справу по суті, оскільки вважає, що скасування рішення не порушує права будівельних компаній, що планували забудову цієї землі.

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