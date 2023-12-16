У лікарні помер один з травмованих унаслідок підриву гранат в сільраді на Закарпатті

Депутату, який підірвав гранати перекваліфікують звинувачення на теракт, що призвів до загибелі людини.

Джерело фото: Поліція Закарпаття

Увечері 16 грудня у Свалявській міській лікарні один з постраждалих від вибуху трьох гранат під час сесії Керецьківської сільської ради помер у лікарні. Про це повідомили джерела «Української правди», що перебувають у лікарні.

55-річний загиблий раніше перебував у реанімаційному відділенні у важкому стані, проте, на жаль, його життя не вдалося врятувати.

Відповідно цей нещасний випадок призведе до перекваліфікації обвинувачення в адресу депутата Сергія Батрина, який підривав гранати під час засідання сільської ради. Ця трагедія переключила увагу правоохоронних органів, і порушення, пов'язані з вибухом, будуть перекваліфіковані на ч. 3 ст. 238 Кримінального кодексу України, що стосується терористичного акту, який призвів до загибелі людини. Раніше цей інцидент розглядався як терористичний акт, що призвів до серйозних наслідків.

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