На польському кордоні в черзі через страйк перевізників помер український водій

На заблокованому польськими перевізниками кордоні вже третя смерть українського водія.

Джерело фото: УНІАН

На польсько-українському кордоні в пункті пропуску «Краківець-Корчова» помер український водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників, Інформацію про це підтвердив Суспільному віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», — заявив Балін.

Цей нещасний випадок є третім випадком смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

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