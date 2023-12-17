На польской границе в очереди из-за забастовки перевозчиков умер украинский водитель

На заблокированной польскими перевозчиками границе уже третья смерть украинского водителя.

Источник фото: УНИАН

На польско-украинской границе в пункте пропуска "Краковец-Корчова" умер украинский водитель машины, которая стояла в очереди из-за забастовки польских перевозчиков, Информацию об этом подтвердил Суспільному вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - заявил Балин.

Этот несчастный случай является третьим случаем смерти украинского водителя с начала блокирования украинско-польских пунктов пропуска.

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