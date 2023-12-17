Полиция предупреждает украинцев о запрете фейерверков – за нарушение предусматривается тюрьма

В Украине во время действия военного положения запрещена торговля и запуск фейерверков.

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Полиция напоминает украинцам о запрете использования салютов и фейерверков в период военного положения, предупреждая о возможных последствиях нарушения этих правил, которые могут включать даже наказание в виде заключения. Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области.

Во время военного положения использование пиротехнических средств считается недопустимым и запрещенным. Полиция предостерегает, что звуковые и световые эффекты от пиротехники могут нанести вред психологическому состоянию населения из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая напряженную ситуацию с воздушными тревогами и возможными ракетными обстрелами городов.

За незаконную продажу или использование пиротехнических изделий предусмотрена ответственность по закону. Это может означать штрафы и даже лишение свободы, согласно статьям 182, 195-6, 159, 160, 164, 173 Кодекса Украины о правонарушениях и административных правонарушениях и 296 Уголовного кодекса Украины.

Полиция призвала граждан, если они стали свидетелями продажи или использования пиротехнических средств, сообщать об этом на линию 102.

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