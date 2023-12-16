В Ватикане осудили на 5,5 лет бывшего советника Папы за махинации с недвижимостью в Лондоне

75-летнего кардинала Анджело Беччиу признали виновным в финансовых преступлениях по заключению непрозрачных сделок с недвижимостью в Лондоне.

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Суд Ватикана вынес приговор по делу 75-летнего бывшего советника Папы Франциска, Анджело Беччиу. По обвинениям в финансовых преступлениях заключения непрозрачных сделок с недвижимостью в Лондоне, Беччиу получил приговор в пять лет и шесть месяцев заключения, - сообщает Hindustan Times.

Судебный процесс, который длился с июля 2021 года, рассмотрел обвинения против 10 человек, в том числе финансистов, юристов и бывших сотрудников Ватикана. Основное обвинение касалось приобретения недвижимости в Лондоне на сумму 350 миллионов евро, которое привело к финансовым убыткам на десятки миллионов евро для Ватикана.

Со своей стороны, Святой Престол считал себя "обиженной стороной" и попросил через госсекретаря суд "наказать за все преступления".

Председатель суда Джузеппе Пиньятоне огласил приговор, где признал Беччиу виновным в растрате, злоупотреблении служебным положением и подделке свидетелей. Кроме заключения, бывшему чиновнику Святого Престола был начислен штраф в восемь тысяч евро и запрет занимать государственные должности до конца жизни.

Его адвокат заявил о планах обжалования решения. Дело Беччиу открыло глаза на финансовые практики Святого Престола и стало важным шагом в попытках Папы Франциска очистить эти практики от коррупции и недостатков.

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