У Ватикані засудили на 5,5 років колишнього радника Папи за махінації з нерухомістю в Лондоні

75-річного кардинала Анджело Беччіу визнали винним у фінансових злочинах з укладання непрозорих угод з нерухомістю в Лондоні.

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Суд Ватикану виніс вирок у справі 75-річного колишнього радника Папи Франциска, Анджело Беччіу. За звинуваченнями у фінансових злочинах укладення непрозорих угод з нерухомістю в Лондоні, Беччіу отримав вирок у п’ять років і шість місяців ув’язнення, – повідомляє Hindustan Times.

Судовий процес, який тривав з липня 2021 року, розглянув звинувачення проти 10 осіб, у тому числі фінансистів, юристів та колишніх співробітників Ватикану. Основне звинувачення стосувалося придбання нерухомості в Лондоні на суму 350 мільйонів євро, яке призвело до фінансових збитків на десятки мільйонів євро для Ватикану.

Зі свого боку, Святий Престол вважав себе «скривдженою стороною» і попросив через держсекретаря суд «покарати за всі злочини».

Голова суду Джузеппе Піньятоне оголосив вирок, де визнав Беччіу винним у розтраті, зловживанні службовим становищем і підробці свідків. Крім ув’язнення, колишньому посадовцю Святого Престолу було нараховано штраф у вісім тисяч євро та заборону обіймати державні посади до кінця життя.

Його адвокат заявив про плани оскарження рішення. Справа Беччіу відкрила очі на фінансові практики Святого Престолу та стала важливим кроком у спробах Папи Франциска очистити ці практики від корупції та недоліків.

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