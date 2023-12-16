Кандидат у Сенат Польщі запропонував підірвати бомбу в Сеймі

Прокуратура висунула звинувачення кандидату у Сенат, який нібито у соцмережах припустив загрозу вибуху в будівлі Сейму.

Джерело фото: PAP

Кандидат у Сенат від Конфедерації Яцек Ч. був затриманий поліцією після того, як у своєму пості в соціальній мережі висловив загрозу підірвати будівлю Сейму.

За інформацією RMF FM, речник Окружної прокуратури у Варшаві та прокурор оголосив про арешт Яцека Ц. і висунув йому звинувачення. Він стверджує, що Яцек Ч. виступив із загрозою вибуху у будівлі Сейму, а також розмістив запис, в якому вихваляв злочин.

Прокурор заявив про проведення ряду доказових заходів, включаючи огляд мобільного телефону затриманого, для доведення його причетності до цих публікацій.

Підозрюваному Яцеку Ц. висунуто два звинувачення, одне з яких пов’язане з ініціюванням хибної тривоги про загрозу вибуху у будівлі Сейму, а інше – з публічним сприянням злочину. Він зазначив, що підозрюваний надав певні пояснення щодо цих звинувачень.

Щодо найбільш серйозного злочину, який інкримінується підозрюваному, він може бути позбавлений волі від 6 місяців до 8 років, якщо йому винесуть вирок. Для забезпечення подальшого розслідування прокурор встановив поліцейський нагляд з обов'язковою явкою до певного підрозділу та забороною контактувати зі свідками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.