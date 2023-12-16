Результати чергової Ставки Зеленського: Україна готує важливі зовнішньополітичні контакти до кінця 2023 року

Під час чергової Ставки верховного головнокомандувача порушувалися зовнішньої політики щодо підтримки України.

Джерело фото: Главком

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися ключові питання в оборонній сфері.

За словами глави держави, на зустрічі, яка тривала понад три години, обговорювалися питання, пов'язані з військовими, ветеранами, бригадами, фортифікаційними спорудами та виробництвом зброї. Зеленський також зазначив, що Україна активно готує важливі зовнішньополітичні контакти до кінця 2023 року.

Президент підкреслив, що незважаючи на те, що перед Різдвом у багатьох країнах спостерігається зниження політичної активності, Україна продовжує плідно співпрацювати з усіма можливими партнерами для отримання допомоги та підтримки у майбутньому.

Зеленський висловив вдячність усім, хто долучає свої зусилля для захисту країни та надання підтримки, підкресливши, що вся міжнародна команда працює цілодобово. Однак він не уточнив конкретних деталей стосовно планованих зустрічей або їх тематики.

«Уся команда – наша команда, наших міжнародників – працює 24/7. І я дякую кожному й кожній у державі, хто витримує такий самий темп, хто не втомлюється захищати, працювати, допомагати», — запевнив очільник держави.

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