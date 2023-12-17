Українців попереджають про новий вид шахрайських атак на соцмережі

Шахраї зламують сторінки користувачів соцмереж та ведуть діалог від імені власника.

Джерело фото: novmiskrada.gov.ua

Поліцейські попереджають громадян про небезпеку шахрайських атак на сторінки користувачів соціальних мереж. Останнім часом увагу правоохоронців привернув випадок жительки міста Бережани, яка опинилася в пастці шахраїв від злому сторінок у соціальній мережі. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

Поліція встановила, що жінка думала, що веде переписку зі своєю сестрою, але насправді сторінка її родички вже була зламана. Шахраї в приватних повідомленнях звернулися до потерпілої, підробивши обліковий запис її сестри. Шахраї запросили жінку перерахувати 8500 гривень, які нібито були необхідні для відправлення посилки. Обіцяли повернути кошти увечері. Після переказу грошей на вказаний "родичкою" рахунок, справжня сестра зателефонувала та повідомила, що її особистий аккаунт у соцмережі був підвернутий шахраями.

Правоохоронці зареєстрували цей випадок у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України (щодо шахрайства) та вже розпочали досудове розслідування.

Поліція закликає громадян бути обережними. У випадку подібних ситуацій рекомендується перевіряти інформацію, яку запитують у месенджерах, шляхом зв'язку з родичами або знайомими, щоб уникнути потенційної шахрайської діяльності.

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