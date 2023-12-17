Украинцев предупреждают о новом виде мошеннических атак на соцсети

Мошенники взламывают страницы пользователей соцсетей и ведут диалог от имени владельца страницы.

Источник фото: novmiskrada.gov.ua

Полицейские предупреждают граждан об опасности мошеннических атак на страницы пользователей социальных сетей. В последнее время внимание правоохранителей привлек случай жительницы города Бережаны, которая оказалась в ловушке мошенников от взлома страниц в социальной сети. Об этом сообщает Полиция Тернопольской области.

Полиция установила, что женщина думала, что ведет переписку со своей сестрой, но на самом деле страница ее родственницы уже была взломана. Мошенники в личных сообщениях обратились к потерпевшей, подделав учетную запись ее сестры. Мошенники пригласили женщину перечислить 8500 гривен, которые якобы были необходимы для отправки посылки. Обещали вернуть средства вечером. После перевода денег на указанный "родственницей" счет, настоящая сестра позвонила и сообщила, что ее личный аккаунт в соцсети был подвергнут мошенниками.

Правоохранители зарегистрировали этот случай в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 Уголовного кодекса Украины (относительно мошенничества) и уже начали досудебное расследование.

Полиция призывает граждан быть осторожными. В случае подобных ситуаций рекомендуется проверять информацию, которую спрашивают в мессенджерах, путем связи с родственниками или знакомыми, чтобы избежать потенциальной мошеннической деятельности.

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