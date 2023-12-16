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Украина и Румыния решили многолетний спор относительно судового хода «Дунай - Черное море»

21:33, 16 декабря 2023
Украина достигла последней договоренности с Румынией согласно требованиям Конвенции.
Украина и Румыния решили многолетний спор относительно судового хода «Дунай - Черное море»
Источник фото: censor.net
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На фоне 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо, между Украиной и Румынией в конце концов решен многолетний спор, связанный со строительством глубоководного судового хода «Дунай - Черное море». Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

В своем сообщении министр подчеркнул, что Украина выполняет свои евроинтеграционные обязательства, в частности в рамках Конвенции Эспо. Стрелец отметил, что спор возник из-за требований Румынии относительно выполнения Украиной требований Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Однако, как отметил министр, во время встречи на совещании в Женеве удалось достичь окончательной договоренности. Он подчеркнул важность выполнения международных обязательств, работу над устранением ошибок и поиск совместных решений для будущих проектов, касающихся сотрудничества между странами.

«Мы выполнили "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта с требованиями Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого», - добавил Стрелец.

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