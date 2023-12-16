Україна та Румунія вирішили багаторічний спір щодо суднового ходу «Дунай - Чорне море»

Україна досягла останньої домовленості з Румунією згідно з вимогами Конвенції.

Джерело фото: censor.net

На тлі 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо, між Україною та Румунією врешті-решт вирішено багаторічний спір, пов'язаний з будівництвом глибоководного суднового ходу «Дунай - Чорне море». Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

У своєму повідомленні міністр підкреслив, що Україна виконує свої євроінтеграційні зобов'язання, зокрема в рамках Конвенції Еспо. Стрілець зазначив, що спір виник через вимоги Румунії стосовно виконання Україною вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

Однак, як відзначив міністр, під час зустрічі на нараді в Женеві вдалося досягти остаточної домовленості. Він підкреслив важливість виконання міжнародних зобов'язань, роботу над усуненням помилок і шукання спільних рішень для майбутніх проектів, які стосуються співпраці між країнами.

«Ми виконали «домашню роботу» і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого», – додав Стрілець.

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