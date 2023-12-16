Результаты очередной Ставки Зеленского: Украина готовит важные внешнеполитические контакты до конца 2023 года

Во время очередной Ставки верховного главнокомандующего поднимались вопросы внешней политики по поддержке Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались ключевые вопросы в оборонной сфере.

По словам главы государства, на встрече, которая длилась более трех часов, обсуждались вопросы, связанные с военными, ветеранами, бригадами, фортификационными сооружениями и производством оружия. Зеленский также отметил, что Украина активно готовит важные внешнеполитические контакты до конца 2023 года.

Президент подчеркнул, что несмотря на то, что перед Рождеством во многих странах наблюдается снижение политической активности, Украина продолжает плодотворно сотрудничать со всеми возможными партнерами для получения помощи и поддержки в будущем.

Зеленский выразил благодарность всем, кто приобщает свои усилия для защиты страны и оказания поддержки, подчеркнув, что вся международная команда работает круглосуточно. Однако он не уточнил конкретных деталей относительно планируемых встреч или их тематики.

"Вся команда - наша команда, наших международников - работает 24/7. И я благодарю каждого и каждую в государстве, кто выдерживает такой же темп, кто не устает защищать, работать, помогать", - заверил глава государства.

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