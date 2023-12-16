Кандидат в Сенат Польши предложил взорвать бомбу в Сейме

Прокуратура выдвинула обвинения кандидату в Сенат, который якобы в соцсетях предположил угрозу взрыва в здании Сейма.

Источник фото: PAP

Кандидат в Сенат от Конфедерации Яцек Ч. был задержан полицией после того, как в своем посте в социальной сети высказал угрозу взорвать здание Сейма.

По информации RMF FM, представитель Окружной прокуратуры в Варшаве и прокурор объявил об аресте Яцека Ц. и предъявил ему обвинения. Он утверждает, что Яцек Ч. выступил с угрозой взрыва в здании Сейма, а также разместил запись, в которой восхвалял преступление.

Прокурор заявил о проведении ряда доказательных мероприятий, включая осмотр мобильного телефона задержанного, для доказательства его причастности к этим публикациям.

Подозреваемому Яцеку Ц. предъявлено два обвинения, одно из которых связано с инициированием ложной тревоги об угрозе взрыва в здании Сейма, а другое - с публичным содействием преступлению. Он отметил, что подозреваемый предоставил определенные объяснения по этим обвинениям.

По наиболее серьезному преступлению, которое инкриминируется подозреваемому, он может быть лишен свободы от 6 месяцев до 8 лет, если ему вынесут приговор. Для обеспечения дальнейшего расследования прокурор установил полицейский надзор с обязательной явкой в определенное подразделение и запретом контактировать со свидетелями.

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