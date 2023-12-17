Поліція попереджає українців про заборону феєрверків – за порушення передбачається в’язниця

В Україні під час дії воєнного стану заборонена торгівля та запуск феєрверків.

Джерело фото: 24tv.ua

Поліцію нагадує українцям про заборону використання салютів та феєрверків у період воєнного стану, попереджаючи про можливі наслідки порушення цих правил, що можуть включати навіть покарання у вигляді ув'язнення. Про це повідомила Патрульна поліція Одеської області.

Під час воєнного стану використання піротехнічних засобів вважається неприпустимим та забороненим. Поліція застерігає, що звукові та світлові ефекти від піротехніки можуть завдати шкоди психологічному стану населення через їхнє схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи напружену ситуацію з повітряними тривогами та можливими ракетними обстрілами міст.

За незаконний продаж чи використання піротехнічних виробів передбачена відповідальність за законом. Це може означати штрафи та навіть позбавлення волі, згідно із статтями 182, 195-6, 159, 160, 164, 173 Кодексу України про правопорушення та адміністративні правопорушення та 296 Кримінального кодексу України.

Поліція закликала громадян, якщо вони стали свідками продажу чи використання піротехнічних засобів, повідомляти про це на лінію 102.

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