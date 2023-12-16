В больнице скончался один из травмированных в результате подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье

Депутату, который взорвал гранаты переквалифицируют обвинения на теракт, приведший к гибели человека.

Источник фото: Полиция Закарпатья

Вечером 16 декабря в Свалявской городской больнице один из пострадавших от взрыва трех гранат во время сессии Керецковского сельского совета скончался в больнице. Об этом сообщили источники "Украинской правды", находящиеся в больнице.

55-летний погибший ранее находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, однако, к сожалению, его жизнь не удалось спасти.

Соответственно этот несчастный случай приведет к переквалификации обвинения в адрес депутата Сергея Батрина, который взрывал гранаты во время заседания сельского совета. Эта трагедия переключила внимание правоохранительных органов, и нарушения, связанные со взрывом, будут переквалифицированы на ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Украины, что касается террористического акта, который привел к гибели человека. Ранее этот инцидент рассматривался как террористический акт, приведший к серьезным последствиям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.