Екс-заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що зливи секретної інформації зі штабів вже були

Військова таємниця вже не раз ставала публічною, — заявила Маляр.

Ексзаступник міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала повідомлення про знаходження "прослушки" у Головнокомандувача Валерія Залужного. Вона визнала, що є випадки "зливів" секретної інформації, зокрема, зі штабів. За словами Маляр, "військова таємниця вже не раз ставала публічною".

"Щодо прослуховування кабінетів. Не знаю, що і хто у Главкома хотів почути, бо впринципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів - так. Військова таємниця вже не раз ставала публічною", - написала вона у Telegram.

Маляр також відкрила специфіку роботи на відповідальних державних посадах.

"Там немає презумпції довіри, як у шлюбі. Тому працівники спеціальних служб зобов‘язані пильнувати за тим, щоб посадовець не завдавав шкоди державній безпеці. Наприклад, на носіях державноі таємниці є серйозні обмеження навіть щодо спілкування. Так, є категорія осіб з якими неможна без офіційного дозволу та інструктажу комунікувати", - поянила Маляр.

Крім цього, вона зазначила, що "робота на високих посадах - це апріорі робота під постійним наглядом, бо це питання державної безпеки".

Нагадаємо, що 17 грудня з’явилася інформація, що нібито в кабінеті Залужного сьогодні знайшли "прослушку".

Згодом Служба безпеки пояснила, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані, його знайшли не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

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