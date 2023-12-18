Чи зараховується період простою до стажу для додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах: роз’яснення

Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.

Держпраці пояснює, чи зараховується період простою до стажу для додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах.

Зазначається, що під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.

Періоди роботи, що дають право на щорічні додаткові відпустки, визначено частиною першою статті 9 Закону України «Про відпустки» (час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, час щорічних основної та додаткової відпусток та час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу).

Таким чином, працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою.

Раніше ми писали, чи можна звільнити працівника за невідповідність посаді.

Також повідомлялося, чи можна утримати кошти за невідпрацьовані дні відпустки у разі виходу працівника на пенсію.

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