Угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС, щоб схвалити допомогу Україні, — ЗМІ

В ЄС можуть застосувати статтю 7 договору про Єєвросоюз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу через порушення європейського законодавства.

Лідери країн Європейського союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, аби розблокувати надання фінансової допомоги Україні. Про це інформує Financial Times.

Зазначається, що деякі чиновники розглядають можливість використати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства.

Цей процес може бути заблокований будь-яким іншим членом ЄС, проте після виборів у Польщі в блоці не залишилося "гарантованого захисника" Угорщини.

Але багато країн "нервують" через використання, по суті, найбільшої зброї ЄС проти держави-члена.

За словами чиновників, є надія переконати Віктора Орбана відмовитися від вето на фінансування, продемонструвавши йому "справжню ціну ізоляції" його країни в блоці.

"Можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надавати гроші Україні", – сказав чиновник.

Нагадаємо, що Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

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