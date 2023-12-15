Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для України

Європейська Комісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", - написав Орбан у соціальній мережі Х.

Вето Орбана також підтвердив президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС, пише Європейська правда.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення.Решта 26 лідерів погодилися на цей "мегапакет", включаючи одну Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", – заявив Мішель.

Нагадаємо, що лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Віктор Орбан залишив зал під час голосування щодо вступу України.

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