Избран председатель Тернопольского окружного административного суда

Суд возглавила Ульяна Миринович.

В Тернопольском окружном административном суде провели собрание судей, на повестку дня которого были вынесены вопросы об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей суда председателем Тернопольского окружного административного суда избран судья Ульяна Миринович.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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