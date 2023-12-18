В Минэнерго объяснили, будут ли блекауты в случае сильных морозов

Герман Галущенко допустил возможность блекаутов в случае стихийного бедствия.

Многих украинцев тревожит вопрос, будут ли блекауты в случае сильных морозов. Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона пояснил, что блекауты могут быть только вследствие стихийного бедствия.

"Блекауты, к сожалению, они могут быть только вследствие стихийного бедствия. И у нас были такие ситуации", - сказал Галущенко.

Он напомнил об отключении электроэнергии в Одесской области несколько недель назад, когда регион покрыл сильный снегопад с ветром.

"И потом этот циклон пошел на запад Украины, где также повлиял на отключение. Опять же, это только единственный фактор, который может быть. Кроме военного влияния", - добавил Галущенко.

Ранее мы писали, что 17 декабря в Украине 610 населенных пунктов были обесточены.

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