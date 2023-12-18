Польские фермеры присоединятся к блокаде границы с Украиной вместе с перевозчиками

Блокада пункта пропуска Дорогуск должна начаться в 13:30 по местному времени.

Фото: AFP/EAST NEWS

В понедельник, 18 декабря, к польским перевозчикам, начинающим новую блокаду пункта пропуска Дорогуск на границе с Украиной, присоединятся фермеры. Об этом сообщил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, к блокаде границы присоединятся фермеры из организации Объединенная деревня.

Блокада должна начаться в 13.30 по местному времени.

Отмечается, что фермеры присоединятся к блокированию границы «из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым поступлением зерна из Украины, нехваткой перспектив улучшения ситуации в урожае 2023 года, а также отсутствием внедрения системных решений для защиты внутреннего рынка».

Фермеры требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне, а также компенсаций производителям кукурузы.

Ранее мы писали, что на польской границе в очереди из-за забастовки перевозчиков умер украинский водитель.

Добавим, что польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной.

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