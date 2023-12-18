Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГСА рассказали, какую зарплату работники аппаратов судов получат под Новый Год: названы ее размеры

Государственная судебная администрация анонсировала увеличение стимулирующих выплат в местных и апелляционных судах на 70%.

Суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС, — что рассказал кандидат на зампредседателя ГСА Алексей Билаш

Также кандидат предложил сделать при ГСА Офис реформ для цифровизации и возобновить проверки судов, не выполняющих требования по реализации функционала электронного правосудия.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Женщин предлагают взять на военный учет, - в Раде почти готов законопроект

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, - законопроект.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. В мире

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нанести удар в любую точку США

11:17, 18 декабря 2023
Северная Корея запустила МБР в ответ на прибытие к берегам страны американской ядерной подводной лодки.
КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нанести удар в любую точку США
Источник фото: Укринформ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В понедельник, 18 декабря, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая может попасть в любую точку США, из-за прибытия американской ядерной подводной лодки, - сообщает Reuters.

Вице-министр обороны Японии Шинго Мияке подчеркнул, что ракета имеет мощный радиус действия - более 15 000 км (9 300 миль), что означает ее потенциальную угрозу для любой части материковой территории Соединенных Штатов и Японии.

Совет национальной безопасности Южной Кореи квалифицировал этот поступок как дестабилизирующий акт, который прогнозировал международные предупреждения и многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Юн Сук Йоль прокомментировал ситуацию, приказав повысить эффективную операцию "ядерного сдерживания" Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Этот выпуск ракеты является пятым по счету в этом году и стал причиной проведения встречи высокого уровня между Китаем и Северной Кореей в Пекине. Представители Китая подтвердили намерение углубить сотрудничество, но уточнили, что обсуждения касались вопросов, вызывающих общую тревогу, без предоставления конкретных подробностей.

Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, в прошлом поддерживал резолюции, которые вводили санкции против Северной Кореи, но позже отказался от поддержки дальнейших ограничений, утверждая, что они только усугубляют напряженность.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была выпущена вблизи столицы Пхеньяна в направлении моря у восточного побережья Северной Кореи и пролетела около 1000 км.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді