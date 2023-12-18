КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нанести удар в любую точку США

Северная Корея запустила МБР в ответ на прибытие к берегам страны американской ядерной подводной лодки.

Источник фото: Укринформ

В понедельник, 18 декабря, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая может попасть в любую точку США, из-за прибытия американской ядерной подводной лодки, - сообщает Reuters.

Вице-министр обороны Японии Шинго Мияке подчеркнул, что ракета имеет мощный радиус действия - более 15 000 км (9 300 миль), что означает ее потенциальную угрозу для любой части материковой территории Соединенных Штатов и Японии.

Совет национальной безопасности Южной Кореи квалифицировал этот поступок как дестабилизирующий акт, который прогнозировал международные предупреждения и многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Юн Сук Йоль прокомментировал ситуацию, приказав повысить эффективную операцию "ядерного сдерживания" Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Этот выпуск ракеты является пятым по счету в этом году и стал причиной проведения встречи высокого уровня между Китаем и Северной Кореей в Пекине. Представители Китая подтвердили намерение углубить сотрудничество, но уточнили, что обсуждения касались вопросов, вызывающих общую тревогу, без предоставления конкретных подробностей.

Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, в прошлом поддерживал резолюции, которые вводили санкции против Северной Кореи, но позже отказался от поддержки дальнейших ограничений, утверждая, что они только усугубляют напряженность.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была выпущена вблизи столицы Пхеньяна в направлении моря у восточного побережья Северной Кореи и пролетела около 1000 км.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.