Самовільне залишення частини: відповідальність військових та судова практика, - новий випуск Адвокат на Право ТВ

Запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми Адвокат на Право ТВ на тему «Самовільне залишення частини військовим. Відповідальність. Судова практика».

Програма «Адвокат на Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки громадян у військовий час. 28 грудня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми на тему «Самовільне залишення частини військовим. Відповідальність. Судова практика»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатами адвокатського об’єднання «Актум» такі тематики:

- Які підстави визначення статусу СЗЧ?

- Чи можливе зняття статусу СЗЧ? В яких випадках? (приклади судової практики)

- СЗЧ та дезертирство. В чому полягає кардинальна відмінність цих понять?

- Чому не варто обирати військовому шлях СЗЧ?

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.