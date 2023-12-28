Самовільне залишення частини: відповідальність військових та судова практика, - новий випуск Адвокат на Право ТВ

Програма «Адвокат на Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки громадян у військовий час. 28 грудня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми на тему «Самовільне залишення частини військовим. Відповідальність. Судова практика»
Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатами адвокатського об’єднання «Актум» такі тематики:
- Які підстави визначення статусу СЗЧ?
- Чи можливе зняття статусу СЗЧ? В яких випадках? (приклади судової практики)
- СЗЧ та дезертирство. В чому полягає кардинальна відмінність цих понять?
- Чому не варто обирати військовому шлях СЗЧ?
Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!
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