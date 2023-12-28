У Київській області збільшать кількість блокпостів та перевірятимуть торгові центри, вокзали й лікарні

З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року в області посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи.

На Київщині із 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Відповідне рішення ухвалено на раді оборони Київської області.

Так, заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

Зокрема, на Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

«Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу.

Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури - повідомте про це правоохоронців», — зазначив Кравченко.

Раніше у КМВА відповіли, чи видають повістки на тимчасових блокпостах у Києві.

Також стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.

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