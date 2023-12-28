Кабмин планирует трансформировать уроки «Защиты Украины» в школах: на это выделили более 1,7 млрд грн

В частности, 100 миллионов пойдут на профессиональное развитие учителей и 1,64 миллиарда гривен — на закупку учебного оборудования.

Кабинет министров выделил 1,74 млрд грн из государственного бюджета на уроки «Защиты Украины» в школах. Об этом сообщает Минобразования.

Средства предусмотрены для повышения квалификации учителей учебного предмета «Защита Украины», а также закупки средств обучения и компьютерного оборудования для учебных кабинетов. Решение поможет сделать эти уроки более практико ориентированными и обеспечить эффективное обучение в соответствии с обновленной в сентябре 2023 учебной программы.

«В условиях полномасштабной войны уроки учебного предмета «Защита Украины» приобретают новое значение. Это не отвлеченные знания, а вполне конкретные навыки, потребность в которых ученичество видит каждый день. Это умение вести себя в критических ситуациях, базовые навыки к медицинской помощи, знание, как защитить себя и других в случае опасности, как обращаться с взрывоопасными предметами, использовать новейшее оборудование и т.д. Это все может спасти жизнь ученикам, которые вот-вот пойдут во взрослую жизнь. И, конечно, это актуальное сейчас национально-патриотическое воспитание, которое является составляющей борьбы с российской агрессией», — подчеркнул министр образования и науки Оксен Лисовой.

100 миллионов будут направлены на профессиональное развитие учителей предмета «Защита Украины» и 1,64 млрд грн — на закупку оборудования.

Средства можно использовать для учреждений общего среднего, а также профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования, обеспечивающих предоставление полного общего среднего образования.

Ценой субвенции можно будет приобрести учебное оборудование, в частности:

симуляции управления дронами;

обучающие тиры и макеты;

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты и т.п.;

обучающие наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

Особенности использования субвенции, критерии ее распределения между областным бюджетом и бюджетами территориальных общин будут утверждены МОН по согласованию с Минфином.

Средства будут доступны для использования в течение 2024 года.

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