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  1. В Украине

С 1 января 2024 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах

14:09, 28 декабря 2023
В обновленной форме декларации предусмотрено выделение налоговых обязательств по НДФЛ в виде минимального налогового обязательства, подлежащего уплате ФЛП.
С 1 января 2024 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах
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С 1 января 2024 г. вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Новая форма вводится в связи со вступлением в силу приказа Министерства финансов Украины от 28 августа 2023 года № 467 «Об утверждении Изменений в форму налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах», зарегистрированного в Минюсте 18 октября 2023 г. под № 1817/40873.

Новая форма декларации предусматривает выделение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц при определении минимального налогового обязательства физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) – собственниками, арендаторами, пользователями на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям. Уплата налога при определении МНС физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) производится по коду бюджетной классификации «11010500 – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования».

Кроме того, изменился порядок расчета суммы налога на доходы физических лиц, подлежащий возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку по расходам, понесенным в соответствии с пунктом 166.3 статьи 166 раздела IV Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс), кроме расходов, указанных в подпункте 166.3.10 пункта 166.3 статьи 166 раздела IV Кодекса (приложение Ф3 к декларации).

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