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Как посмотреть свою электронную трудовую книжку: инструкция

13:41, 31 декабря 2023
Просмотреть свою трудовую книжку можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Как посмотреть свою электронную трудовую книжку: инструкция
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обнародовало инструкцию по пересмотру своей электронной трудовой книжки. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Войдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через Дія.Підпис.

- В левом боковом меню выберите пункт «Электронная трудовая книжка».

- Нажмите кнопку «Данные ЭТК».

- Выберите вкладку «Оцифрованная ЭТК».

Проверьте результат оцифрования сведений о трудовых отношениях в соответствии с предоставленными сканированными копиями документов.

Во вкладке «Оцифрованная ЭТК» пересмотреть результат оцифровки и сверить свой страховой стаж с записями в электронной трудовой книжке можно в случае, если лицом или его страхователем представлены на веб-портал е-услуг ПФУ сканированные копии документов о трудовой деятельности за период до 01.01.2004.

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