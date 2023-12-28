На Закарпатті військовий у стані сп’яніння влаштував смертельну ДТП: як його покарали

У ДТП загинули троє людей, серед яких дитина.

Фото: поліція

До 11 років ув’язнення засуджено військовослужбовця, який спричинив смертельну ДТП з трьома жертвами. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Також засудженого позбавлено права керувати транспортними засобами на 10 років.

Зазначається, що 5 серпня 2023 року у с. Велика Копаня у Берегівському районі старший солдат напідпитку за кермом легкового автомобіля наїхав на матір та доньку на узбіччі. Після цього – врізався у припарковану автівку, у салоні якої перебували двоє дорослих та малолітній хлопчик.

Внаслідок ДТП 33-річна жінка-пішохід, 22-річний чоловік та його 2-річний син, які сиділи у авто, загинули, а 8-річна дівчинка, що йшла з мамою вздовж вулиці, отримала численні важкі травми та втратила можливість самостійно пересуватись.

Військовий повністю визнав свою вину та розкаявся. Наразі вирок суду набрав законної сили.

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