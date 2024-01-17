Бундестаг проголосував проти поставок ракет Taurus в Україну

Бундестаг удвічі більшою кількістю голосів відхилив поставку Україні ракет Taurus, радіус дії яких – 500 кілометрів.

Джерело фото: eurointegration

Рішення про передачу Україні ракет Taurus не отримало підтримки у Бундестазі: «за» проголосували 178 депутатів, «проти» – 485, утримались – 3. Пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС була відхилена, незважаючи на вимоги коаліційних партій ХДС і ХСС. Депутати від Зелених і ВДП, які підтримують постачання Taurus, відмовилися від підтримки через занепокоєння на фоні звіту збройних сил, – повідомляє SZ.de.

Крім того, виникло обурення стосовно обговорення цього питання в контексті надзвичайної ситуації. Ракети Taurus є важливою складовою Люфтваффе, здатною уражати цілі з великих висот та відстаней. Однак федеральний канцлер Олаф Шольц вирішив відмовити в поставці цієї зброї Україні в жовтні минулого року, пояснюючи це побоюванням, що російська територія також може бути уражена через радіус дії у 500 кілометрів.

У заяві ХДС та ХСС йшлося про те, що Україні не вистачає необхідного обладнання «для ефективної протидії російській агресії». Речник з питань оборонної політики парламентської фракції ХСС Флоріан Ган закликав підтримати цю пропозицію під час пленарних дебатів: «Давайте не дозволимо собі відповідати перед історією за те, що ми не вчинили правильно і не зробили достатньо у вирішальний момент!».

Раніше представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт заявляв, що Німеччина засуджує масовані ракетні обстріли України, але постачати ракети Taurus наразі не планує.

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