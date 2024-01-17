Художниця Соня Морозюк відмовилася виходити заміж за скандального Гринкевича, а подарунки вирішила продати на користь ЗСУ

Соня Морозюк заявила, що не вийде за Гринкевича, а подаровані каблучку і кольє продасть, кошти ж відправить на потреби армії.

Джерело фото: соцмережі

Художниця Соня Морозюк вирішила відмовитися від шлюбу з Романом Гринкевичем, чия родина опинилася в центрі корупційного скандалу з закупівлями для армії.

У своєму дописі вона висловила рішучу позицію: «Ми не будемо однією сім'єю. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Зараз мені огидно, відчуваю себе обдуреною і використаною».

Раніше художниця зазначала, що може відмінити своє весілля, якщо обвинувачення в адресу її нареченого виявляться правдивими. Зазначимо, що наразі відсутнє рішення суду, яке б підтверджувало провину сім'ї Гринкевичів, і з точки зору закону вони вважаються невинними.

У минулому Морозюк отримала хвилю критики в соцмережах через дорогі подарунки, які отримувала від Гринкевича. Тепер художниця оголосила про намір продати ці подарунки і відправити отримані кошти на підтримку Збройних Сил України: «Від Романа я отримала два подарунки - каблучку і кольє. Ці речі я продам, а кошти на ЗСУ. Усі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось - квартири, машини, нерухомість, - я відкидаю», - написала вона.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. А 17 січня Ігорю Гринкевичу оголосили нову підозру в оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ на майже мільярд гривень.

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